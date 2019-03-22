2019-03-22T08:18:23+03:00
Политика

Российские власти одобрили соглашение о военном сотрудничестве с Мали

В частности, документ предполагает сотрудничество в подготовке войск и в сфере борьбы с терроризмом
Дарья ИВАШКИНА
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Российские власти одобрили соглашение о военном сотрудничестве с МалиРоссийские власти одобрили соглашение о военном сотрудничестве с МалиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стало известно, что российское правительство одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Мали.

Данная договоренность подразумевает сотрудничество двух стран в подготовки войск, а также в области военного образования, военной медицины, военной истории, спорта и культуры. Кроме того, ожидается, что Москва и Бамако будут сотрудничать в миротворческих операциях под эгидой ООН и в борьбе с терроризмом.

Согласно тексту документа, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, соглашение между Россией и Мали вступает в силу на неопределенный срок.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно появилась информация о том, что РФ также планирует укрепить военное сотрудничество с Вьетнамом. Как отмечалось, Москва считает Ханой давним партнером, «отношения с которым носят особый, доверительный характер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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