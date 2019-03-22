В Китае выясняют есть ли иностранцы среди 640 пострадавших от взрыва на химзаводе

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-22T08:38:16+03:00

Взрыв на химическом заводе в Китае унес жизни более 40 человек Фото: REUTERS

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Китайские власти устанавливают, есть ли среди жертв взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу иностранцы. Всего пострадали 640 человек и 47 погибли. Число жертв постоянно уточняется.

Руководство провинции Цзянсу вместе с руководством завода Tianjiayi Chemical Co. Ltd проверяют списки сотрудников. Пока информации об иностранных гражданах не поступало, сообщает телеканал «360».

Взрыв прогремел в четверг, 21 марта. На территории промышленного города Яньчэн сдетонировали установки на химическом заводе. Взрыв был такой силы, что в домах в радиусе пяти километров выбило стекла. А спустя некоторое время сейсмологи отмечали колебания земной поверхности, магнитудой 2,2. Источник воздействия был на нулевой глубине, то есть на поверхности земли.

Из числа пострадавших, которые обратились в больницу, 90 человек получили сильные травмы, медики пока не берутся делать прогнозы по их состоянию.

В работах по ликвидации последствий взрыва и последовавшего за ним пожара участвуют 192 пожарных расчета и более 930 военнослужащих, для разбора завалов задействована тяжелая техника из 12 соседних городов.

ИСТОЧНИК KP.RU