Премьер Финляндии сомневается, что британский парламент одобрит соглашение о Brexit

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-22T09:15:52+03:00

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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сомневается, что британский парламент одобрит соглашение по условиям выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, передает агентство STT.

«Вероятно, что парламент Великобритании на следующей неделе отвергнет соглашение по Brexit», - заявил финский премьер журналистам в Брюсселе.

Юха Сипиля пояснил, что такое впечатление у него сложилось, когда он слушал дискуссии европейских лидеров с главой правительства Великобритании Терезой Мэй.

Сама же Мэй после первого дня саммита ЕС сказала, что удовлетворена решением по поводу отсрочки Brexit. По ее словам, Британия не откажется от выхода из Евросоюза, даже если депутаты в третий раз отклонят условия сделки, сообщает Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидеры 27 стран ЕС накануне приняли единогласное решение: Брюссель согласен отложить «развод» с Лондоном до 22 мая при условии, что уже на следующей неделе британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Европейского Союза. Если же этого не произойдет, отсрочка продлится только до 12 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU