Будущих замполитов научат «работать с душой солдата»

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-22T09:19:46+03:00

Эксперт рассказала, зачем нужно возрождать в армии военно-политического управления

Изменить размер текста: A A

В Министерстве обороны заняты возрождением Главного военно-политического управления (ГВПУ). Ведомство станет обучать офицеров, которые будут работать с военнослужащими по аналогии с советскими замполитами.

- Это особенно важно в условиях воин нового типа, гибридных воин. Сегодня без физического военного вмешательства достигаются значимые политические результаты, определенные цели. Человечество вступило в новый этап борьбы, где главный объект поражения и уничтожения — не люди, а определенные типы сознания. Против нашей страны развязана полномасштабная информационная война. Идет прямая дискредитация России, — объясняет ФАН представитель ГВПУ, полковник Андрей Колясников.

Должности в новом ведомстве займут инициативные, ответственные, творчески мыслящие офицеры. Теперь воспитывать солдат будут настоящие профессионалы, которые будут знать чем живет солдат.

-Замполит должен уметь работать с душой солдата, — отметил Колясников.

Сайт kp.ru писал, то, что недавно было лишь обещанием, становится явью - в армию возвращаются ротные замполиты. Первые должности появились в мотострелковых частях и соединениях. Остальные - на очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU