В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-22T09:27:34+03:00

Это уже далеко не первое нападение на иностранное диппредставительство в Афинах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В ночь на пятницу, 22 марта, было совершено нападение на полицейскую будку, расположенную рядом c российским консульством в Афинах. Как выяснилось, около трех часов утра по местному времени неизвестные бросили гранату в постовую постройку.

Между тем, как уточнил пресс-атташе диппредставительства нашей страны Василий Гаврилов, в результате инцидента обошлось без пострадавших. При этом будке был нанесен незначительный ущерб.

«Неизвестные лица, проезжая на мотоцикле около консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейскую будку. <…> Будке нанесен незначительный ущерб. Никто не пострадал», - сказал дипломат ТАСС.

В настоящее время район вокруг консульского отдела оцеплен полицией.

Кстати, отметим, это уже далеко не первое нападение на иностранное диппредставительство в Афинах. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года неизвестные в масках и с кувалдами атаковали посольство Канады. Тогда МИД Греции решительно осудил это нападение.

ИСТОЧНИК KP.RU