В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату
В ночь на пятницу, 22 марта, было совершено нападение на полицейскую будку, расположенную рядом c российским консульством в Афинах. Как выяснилось, около трех часов утра по местному времени неизвестные бросили гранату в постовую постройку.
Между тем, как уточнил пресс-атташе диппредставительства нашей страны Василий Гаврилов, в результате инцидента обошлось без пострадавших. При этом будке был нанесен незначительный ущерб.
«Неизвестные лица, проезжая на мотоцикле около консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейскую будку. <…> Будке нанесен незначительный ущерб. Никто не пострадал», - сказал дипломат ТАСС.
В настоящее время район вокруг консульского отдела оцеплен полицией.
Кстати, отметим, это уже далеко не первое нападение на иностранное диппредставительство в Афинах. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года неизвестные в масках и с кувалдами атаковали посольство Канады. Тогда МИД Греции решительно осудил это нападение.
ИСТОЧНИК KP.RU