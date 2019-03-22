2019-03-22T09:27:34+03:00
В мире

В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату

В результате инцидента обошлось без пострадавших
Дарья ИВАШКИНА
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Это уже далеко не первое нападение на иностранное диппредставительство в АфинахЭто уже далеко не первое нападение на иностранное диппредставительство в АфинахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на пятницу, 22 марта, было совершено нападение на полицейскую будку, расположенную рядом c российским консульством в Афинах. Как выяснилось, около трех часов утра по местному времени неизвестные бросили гранату в постовую постройку.

Между тем, как уточнил пресс-атташе диппредставительства нашей страны Василий Гаврилов, в результате инцидента обошлось без пострадавших. При этом будке был нанесен незначительный ущерб.

«Неизвестные лица, проезжая на мотоцикле около консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейскую будку. <…> Будке нанесен незначительный ущерб. Никто не пострадал», - сказал дипломат ТАСС.

В настоящее время район вокруг консульского отдела оцеплен полицией.

Кстати, отметим, это уже далеко не первое нападение на иностранное диппредставительство в Афинах. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года неизвестные в масках и с кувалдами атаковали посольство Канады. Тогда МИД Греции решительно осудил это нападение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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