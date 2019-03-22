В России могут ввести обязательную маркировку лифтов и деталей

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-22T09:35:17+03:00

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В России могут ввести обязательную маркировку лифтов и их деталей. Пока такой обязанности нет, но Минпромторг планирует в ближайшее время приступить к реализации такого эксперимента. Пилотный проект планируется запустить совместно с оператором национальной системы маркировки. Эта мера позволит бороться с контрафактной продукцией и повысит безопасность лифтов в стране. А еще поможет наладить контроль за обслуживанием лифтов и их систематическим ремонтом.

Проработать такой вопрос поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме того, будет рассмотрена возможность по переходу фондов капитального ремонта на прямые закупки у заводов — изготовителей лифтового оборудования.

Тем не менее, в Минстрое отмечают, что пока нет особой необходимости маркировать лифтовое оборудование в стране. Для начала нужно посчитать все затраты, которые пойдут на реализацию данного проекта, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что 5 марта, в элитной офтальмологической клинике на Рублевском шоссе чуть было не покалечились пациенты. И дело вовсе не в медицинских услугах. Они оказались заблокированы в кабине лифта, который рухнул вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU