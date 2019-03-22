2019-03-22T10:31:39+03:00
Общество

Росстат назвал регионы России, лидирующие по скорости трудоустройства безработных

Среднее время поиска работы в РФ составляет 6,9 месяцев.
Марина ВЕНЦОВА
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Определены регионы-лидеры России по скорости трудоустройства безработныхОпределены регионы-лидеры России по скорости трудоустройства безработныхФото: Татьяна Коркина
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Безработные в возрасте от 15 до 72 лет, согласно обнародованным Росстатом данным за минувший год, быстрее всего находят работу в Чукотском автономном округе. В среднем для того, чтобы найти работу там требуется 3,2 месяца.

Кировская область и Республика Татарстан, где на поиск работы может потребоваться 4 и 4,3 месяца соответственно, в этом рейтинге занимают вторую и третью строчки. Четвертое и пятое место заняли Севастополь (5 месяцев) и Москва (5,1 месяцев).

Сложнее и дольше всего трудоустроиться на территории России в Карачаево-Черкесии, где на поиск работы нужно 11,3 месяца, а также Республике Тыва - 9,6, сообщает RT.

Ознакомившись с данными Росстата, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отметил, что это усредненные показатели и в них нет ничего необычного.

1) Чукотский автономный округ - 3,2 месяца;

2) Кировская область - 4 месяца;

3) Республика Татарстан - 4,3 месяца;

4) Севастополь - 5 месяцев;

5) Москва - 5,1 месяцев.

В Министерстве труда и социальной защиты России, как ранее писал сайт kp.ru, был представлен рейтинг профессий, представители которой могут быстрее всего найти работу через службу занятости.Так, строчки лидеров представляют - специалисты, задействованные в области здравоохранения, рабочие в области строительства, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, а также в области электротехники и электроники, в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве. На третьем месте находятся работники служб, которые занимаются охраной граждан и собственности

ИСТОЧНИК KP.RU

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