2019-03-22T10:29:05+03:00
Политика

В Совете Федерации прокомментировали решение ЕС по отсрочке Brexit

По мнению первого зампред комитета по международным делам Владимира Джабарова, выход из Евросоюза все равно будет для Британии «очень болезненным» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

В Совете Федерации прокомментировали заявление главы Евросовета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран-членов ЕС приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке Brexit до 22 мая.

Как считает первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, вряд ли отсрочка поможет Лондону. По его мнению, выход из Евросоюза будет для Британии «очень болезненным». При этом сенатор подчеркнул, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй так и не предложила внятный план «развода» с ЕС.

«На мой взгляд, мало что изменится за это дополнительное время. <…> Тереза Мэй так и не предложила внятный план, страну разрывают противоречия. Выход из Евросоюза будет для Британии очень болезненным. Единственное, что им светит, - заключение всеобъемлющего торгового соглашения с американцами для того, чтобы ослабить удар от потери членства в ЕС», - сказал политик в беседе с RT.

Также Джабаров заметил, что в настоящее время популярность Мэй «очень быстро падает». «Следующим шагом может стать вотум недоверия правительству Мэй», - добавил сенатор.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне лидеры 27 европейских стран приняли единогласное решение об отсрочке Brexit. Так, Брюссель согласился отложить «развод» с Лондоном до 22 мая при условии, что уже на следующей неделе британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
Росстат назвал регионы России, лидирующие по скорости трудоустройства безработных
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В России могут ввести обязательную маркировку лифтов и деталей
В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату
Будущих замполитов научат «работать с душой солдата»
Премьер Финляндии сомневается, что британский парламент одобрит соглашение о Brexit
Ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA стартовала с космодрома Куру
В Китае выясняют есть ли иностранцы среди 640 пострадавших от взрыва на химзаводе
Российские власти одобрили соглашение о военном сотрудничестве с Мали
В аэропорту Токио на ВПП столкнулись два самолета
Губернаторов и министров обяжут хвалить подчиненных
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Помпео заявил, что США накажут всех причастных к аресту секретаря Гуаидо
Соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин продлят на три месяца
Погода в Москве на 22 марта 2019 года: ожидаются мокрый снег с дождем и сильный ветер
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию
Помпео: США надеются на мирное урегулирование палестино-израильского конфликта
После взрыва на химзаводе в Китае в больницы поступили около 640 пострадавших
Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни 44 человек
В Амстердаме решили запретить водить туристов в квартал красных фонарей
Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы
Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме
Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию
Лидеры ЕС согласились отложить Brexit до 22 мая
В Липецке грузовик столкнулся с железнодорожным составом из локомотива и цистерны с топливом
Умерла актриса театра и кино Маргарита Жарова
В России прокомментировали заявление Трампа о признании Голан частью Израиля