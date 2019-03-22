В Совете Федерации прокомментировали решение ЕС по отсрочке Brexit

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-22T10:29:05+03:00

По мнению первого зампред комитета по международным делам Владимира Джабарова, выход из Евросоюза все равно будет для Британии «очень болезненным» [видео]

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации прокомментировали заявление главы Евросовета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран-членов ЕС приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке Brexit до 22 мая.

Как считает первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, вряд ли отсрочка поможет Лондону. По его мнению, выход из Евросоюза будет для Британии «очень болезненным». При этом сенатор подчеркнул, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй так и не предложила внятный план «развода» с ЕС.

«На мой взгляд, мало что изменится за это дополнительное время. <…> Тереза Мэй так и не предложила внятный план, страну разрывают противоречия. Выход из Евросоюза будет для Британии очень болезненным. Единственное, что им светит, - заключение всеобъемлющего торгового соглашения с американцами для того, чтобы ослабить удар от потери членства в ЕС», - сказал политик в беседе с RT.

Также Джабаров заметил, что в настоящее время популярность Мэй «очень быстро падает». «Следующим шагом может стать вотум недоверия правительству Мэй», - добавил сенатор.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне лидеры 27 европейских стран приняли единогласное решение об отсрочке Brexit. Так, Брюссель согласился отложить «развод» с Лондоном до 22 мая при условии, что уже на следующей неделе британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU