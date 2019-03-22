Япония выразила протест КНР в связи с бурением месторождения газа в спорном районе

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-22T10:57:07+03:00

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что японское правительство выразило протест Китаю из-за проведения китайскими судами буровых работ на месторождении газа в спорном районе Восточно-Китайского моря.

"Мы подтвердили, что Китай проводит одностороннюю разработку природных ресурсов в новом районе в Восточно-Китайском море с помощью судна с бурильной установкой. Крайне прискорбно, что Китай продолжает действовать в одностороннем порядке. В связи с этим мы заявили протест", - приводит ТАСС его слова.

Как отметил Суга, Токио рассматривает такие действия со стороны Китая, как попытку выкачивать природный газ из месторождений под морским дном, на которые может иметь права и Япония.

В этот раз, как отметил генсек кабмина Японии, судно КНР проводило буровые работы в непосредственной близости с одной из 16 стационарных буровых установок, уже расположенных в том районе.

Со своей стороны, Пекин не признает претензии Японии, утверждая, что линия разграничения экономических зон двух стран должна проходить восточнее.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря являются спорными для Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин. При этом США периодически направляют в эту акваторию свои эсминцы, чтобы вести патрулирование вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Вашингтон не признает суверенитет Пекина над островами.

ИСТОЧНИК KP.RU