Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-22T10:54:32+03:00

В ведомстве заверили, что проблемы с поставками воздушных судов никак не связаны с вопросами сертификации

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В пятницу, 22 марта, Росавиация объяснила отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220. Как заявили в ведомстве, у перевозчика возникли сложности с лизинговой компанией. При этом там уточнили, что проблемы с поставками воздушных судов в авиапарк Red Wings никак не связаны с вопросами сертификации.

«По имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации», - сказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта ТАСС.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Red Wings вынуждена отказаться от поставок Airbus A220-300 якобы из-за решения Росавиации не выдавать сертификат типа на этот самолет.

Кстати, как писал сайт kp.ru, ранее в марте Федеральное агентство воздушного транспорта запретило полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ до особых указаний. Такое решение было принято после авиакатастрофы в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU