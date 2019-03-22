Власти Хомса готовы принять беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»
Заместитель губернатора сирийском провинции Хомс Амир аль-Халиль заявил, что местная администрация готова принять беженцев, обеспечив им достойные условия проживания. В том числе, власти могут разместить беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».
"Хочу в очередной раз подчеркнуть, что администрация провинции Хомс подтверждает свою готовность к приему беженцев, в особенности из лагеря "Эр-Рукбан", и предоставлять им всю необходимую помощь и льготы», - приводит ТАСС его слова.
Амир аль-Халиль подчеркнул, что власти знают о тех нечеловеческих условиях, в которых в настоящий момент живут люди, поэтому считают, что необходимо приложить максимум усилий для прекращения мучения людей.
В Минобороны РФ, как ранее писал сайт kp.ru, сообщили, что власти Сирии готовы к приему беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» и других лагерей, которые находятся на неподконтрольной правительству территории арабской республики.
ИСТОЧНИК KP.RU