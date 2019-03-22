2019-03-22T13:05:35+03:00
Политика

Власти Хомса готовы принять беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Замгубернатора провинции Сирии Амир аль-Халиль заявил, что беженцы будут обеспечены рабочими местами
Марина ВЕНЦОВА
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Власти Хомса заявили о готовности принять беженцевВласти Хомса заявили о готовности принять беженцевФото: REUTERS
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Заместитель губернатора сирийском провинции Хомс Амир аль-Халиль заявил, что местная администрация готова принять беженцев, обеспечив им достойные условия проживания. В том числе, власти могут разместить беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».

"Хочу в очередной раз подчеркнуть, что администрация провинции Хомс подтверждает свою готовность к приему беженцев, в особенности из лагеря "Эр-Рукбан", и предоставлять им всю необходимую помощь и льготы», - приводит ТАСС его слова.

Амир аль-Халиль подчеркнул, что власти знают о тех нечеловеческих условиях, в которых в настоящий момент живут люди, поэтому считают, что необходимо приложить максимум усилий для прекращения мучения людей.

В Минобороны РФ, как ранее писал сайт kp.ru, сообщили, что власти Сирии готовы к приему беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» и других лагерей, которые находятся на неподконтрольной правительству территории арабской республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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