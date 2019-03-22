Дидье Дешам назвал своего преемника на пост главного тренера сборной Франции
В данный момент Зидан возглавляет мадридский Реал. Совершил «камбек» с целью поднять со дна королевский клуб в марте 2019 года, и при нем "Реал" уже выиграл один матч против «Сельты». Забили Гарет Бэил и Иско, на воротах стоял Кейлор Навас.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен, что совершив спасение мадридского «Реала», Зинедин Зидан возьмется и за сборную Франции.
«Однажды Зидан сыграет свою роль и получит эту работу. Не знаю, когда. Это может случиться раньше, может – позже. Не знаю. Но это кажется логичным и для него, и для меня. Но не думаю, что сейчас это проблема для меня или для него», – цитирует Дешама Маrca, ссылаясь на L'Equipe.
Дешам руководит «трехцветными» с 2012 года. Он вывел Францию в финал Евро-2016 и при нем они стали чемпионами мира в 2018.
Сегодня, 22 марта, сборная Франции сыграет с Молдавией матч отбора к Евро-2020.
ИСТОЧНИК KP.RU