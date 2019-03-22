2019-03-22T20:21:52+03:00
Спорт

Дидье Дешам назвал своего преемника на пост главного тренера сборной Франции

Дидье Дешам уверен, что рано или поздно его пост займет Зинедин Зидан
Дарья КРЫЛОВА
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Дидье Дешам после "золотого" финала в Москве.Дидье Дешам после "золотого" финала в Москве.Фото: REUTERS
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В данный момент Зидан возглавляет мадридский Реал. Совершил «камбек» с целью поднять со дна королевский клуб в марте 2019 года, и при нем "Реал" уже выиграл один матч против «Сельты». Забили Гарет Бэил и Иско, на воротах стоял Кейлор Навас.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен, что совершив спасение мадридского «Реала», Зинедин Зидан возьмется и за сборную Франции.

«Однажды Зидан сыграет свою роль и получит эту работу. Не знаю, когда. Это может случиться раньше, может – позже. Не знаю. Но это кажется логичным и для него, и для меня. Но не думаю, что сейчас это проблема для меня или для него», – цитирует Дешама Маrca, ссылаясь на L'Equipe.

Дешам руководит «трехцветными» с 2012 года. Он вывел Францию в финал Евро-2016 и при нем они стали чемпионами мира в 2018.

Сегодня, 22 марта, сборная Франции сыграет с Молдавией матч отбора к Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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