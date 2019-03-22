В Кремле прокомментировали призывы Трампа о признании Голан частью Израиля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет надеяться на то, что призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля останется только призывом, поскольку такие действия могут серьезно дестабилизировать ситуацию в мире.
«Безусловно, подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Пока это только некий призыв, будем надеяться, что он и останется призывом» - заявил Песков
В МИД Сирии также сообщили, что подобные заявления американского президента «безответственно» и угрожает международному миру и стабильности. В ведомстве заявили, что высказывание Трампа подтверждают «слепое пристрастие Соединенных Штатов к сионистскому образованию».
Во внешнеполитическом ведомстве САР отметили, что слова Трампа не смогут изменить «тот факт, что Голаны были и останутся арабскими и сирийскими». Более того, Дамаск сейчас будет оказывать большее усилий, чтобы освободить Голанские высоты, «используя все возможные средства».
В свою очередь, премьер-министр Израиля уже поблагодарил президента США за решение признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами, назвав высказывание американского президента «историческим шагом».
ИСТОЧНИК KP.RU