2019-03-22T13:03:20+03:00
Политика

Курс доллара на старте торгов вырос до 63,97 рублей

Курс евро поднялся до 72,71 рубля
Марина ВЕНЦОВА
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Курс доллара на старте торгов вырос до 63,97 рублей, евро - до 72,71Курс доллара на старте торгов вырос до 63,97 рублей, евро - до 72,71Фото: REUTERS
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Открытие Московской биржи в пятницу продемонстрировало незначительное изменение рубля к доллару и евро. Так, курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,97 рубля.

В то же время данные биржи свидетельствуют, что курс евро поднялся на 7 копеек и составил 72,71 рубля.

Перед объявлением Центробанком России решения по ключевой процентной ставке, рубль стабилен к бивалютной корзине.

Минэкономразвития, как ранее писал сайт kp.ru, в представленном в ноябре 2018 года прогнозе социально-экономического развития России до 2036 года предположил, что в 2019 году курс будет 63,9 рубля за доллар.

В феврале 2019 года МЭР изменило прогноз по инфляции на текущий год. Так, вместо конкретной цифры в 4,3%, озвученной еще осенью, в докладе "Картина экономики" значится формулировка "ниже 5%".

ИСТОЧНИК KP.RU

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