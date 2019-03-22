Минобороны РФ: в сирийском лагере беженцев Эр-Рукбан зафиксирована массовая гибель

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-22T13:56:25+03:00

В российском министерстве обороны сообщили, что данные съемок из космоса говорят о существенном ухудшении ситуации

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Ситуация в сирийском лагере внутренне перемещенных лиц Эр-Рукбан продолжает существенно ухудшаться, несмотря на все принятые меры. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, выступая в пятницу, 22 марта, на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по вопросу о возвращении беженцев.

«Несмотря на принятые меры, лагерь внутренне перемещенных лиц Эр-Рукбан до настоящего времени продолжает существовать. Его население находится в катастрофических условиях, которые усугубляются с каждым днем», - заявил он

Мизинцев особенно отметил проблему массовой гибели людей в лагере. «Последние космические снимки показали, что количество могил на стихийных кладбищах, расположенных в непосредственной близости от жилищ, продолжает стремительно расти. Ежедневно поступают данные о гибели малолетних детей вследствие антисанитарии и инфекционных заболеваний, отсутствия в лагере врачей и элементарной медицинской помощи», - сказал генерал-полковник.

Минобороны РФ также сообщил, что координационные штабы России и САР предлагают обеспечить безопасность рабочей группы в зоне Эт-Танфа беспилотниками и авиацией ВКС РФ и ВВС США. В связи с этим Москва и Дамаск пригласили Вашингтон на совещание 26 марта для выработки плана по расформированию лагеря Эр-Рукбан.

Ранее власти Хомса сообщили, что готовы принять беженцев из лагеря Эр-Рукбан, обеспечив им достойные условия проживания. Местная администрация заявила, что смогут разместить беженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU