В знак протеста против отключения воды мужчина две недели прожил в ванной
Мужчина из Балашихи 2 недели прожил в ванной в знак протеста против «произвола» коммунальных служб, которые отключили ему воду за неуплату. Он перенес туда все необходимой для жизни, в том числе телевизор, холодильник. Однако попытка Мальцева Сергея, так зовут протестующего, провести в ванную газ не увенчалась успехом.
На его квартиру постоянно жаловались соседи. Их напрягали грязь, неприятный запахФото: предоставлено очевидцем
Фото: предоставлено очевидцем
В один из дней Сергей решил приготовить себе горячую еду. Газ, как и воду, у него тоже был отключен. Мужчина решил самостоятельно сделать врезку в газовую трубу дома и протянул к плите водопроводный шланг. Плита временно заработало, но после взорвалась, вынесла стекла. Сергею повезло - он несильно пострадал.
На данный момент мужчина живёт в квартире без всех услуг коммуникацииФото: Предоставлено очевидцем
Фото: Предоставлено очевидцем
На данный момент мужчина живёт в квартире без всех услуг коммуникации: без газа, воды, а также без ванной, которую опечатали, сообщает источник kp.ru.
Мужчина две недели прожил в ванной в знак протеста против отключения воды.
Стоит отметить, что Сергей уже несколько лет доставляет неудобства местной управляющий компании. На его квартиру постоянно жаловались соседи. Их напрягали грязь, неприятный запах. У коммунальных служб было больше всего претензий поскольку мужчина вообще не платил за коммуникации. Воду ему отключили за неуплату.
Ранее kp.ru рассказывал о тверичанах устроили акцию протеста против отключения горячей воды и 30 жителей Твери вышли мыться в фонтане.
ИСТОЧНИК KP.RU