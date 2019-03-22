В знак протеста против отключения воды мужчина две недели прожил в ванной

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-22T14:46:37+03:00

Сергей уже несколько лет доставляет неудобства местной управляющий компании Фото: предоставлено очевидцем

В свое новое место жительство он решил провести газ

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Мужчина из Балашихи 2 недели прожил в ванной в знак протеста против «произвола» коммунальных служб, которые отключили ему воду за неуплату. Он перенес туда все необходимой для жизни, в том числе телевизор, холодильник. Однако попытка Мальцева Сергея, так зовут протестующего, провести в ванную газ не увенчалась успехом.

На его квартиру постоянно жаловались соседи. Их напрягали грязь, неприятный запахФото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

В один из дней Сергей решил приготовить себе горячую еду. Газ, как и воду, у него тоже был отключен. Мужчина решил самостоятельно сделать врезку в газовую трубу дома и протянул к плите водопроводный шланг. Плита временно заработало, но после взорвалась, вынесла стекла. Сергею повезло - он несильно пострадал.

На данный момент мужчина живёт в квартире без всех услуг коммуникацииФото: Предоставлено очевидцем

Фото: Предоставлено очевидцем

На данный момент мужчина живёт в квартире без всех услуг коммуникации: без газа, воды, а также без ванной, которую опечатали, сообщает источник kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698719" frameborder="0"></iframe> Мужчина две недели прожил в ванной в знак протеста против отключения воды.

Стоит отметить, что Сергей уже несколько лет доставляет неудобства местной управляющий компании. На его квартиру постоянно жаловались соседи. Их напрягали грязь, неприятный запах. У коммунальных служб было больше всего претензий поскольку мужчина вообще не платил за коммуникации. Воду ему отключили за неуплату.

Ранее kp.ru рассказывал о тверичанах устроили акцию протеста против отключения горячей воды и 30 жителей Твери вышли мыться в фонтане.

ИСТОЧНИК KP.RU