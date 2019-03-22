2019-03-22T14:41:13+03:00
Экономика

Вологодская область бесплатно раздаст землю фермерам

С 1 апреля заработает программа губернатора области «Вологодский гектар»
Лариса ТУРОВА
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В качестве пилотных выбрано три района области: Вожегодский, Вашкинский и Никольский. В этих муниципалитетах подобрано почти 3,5 тысячи гектаров земель сельхозназначения.

По закону о «вологодском гектаре» земельные участки площадью от 1 до 10 гектаров будут предоставляться в собственность на безвозмездной основе гражданам Российской Федерации и от 1 до 100 гектаров - юридическим лицам. Земли могут быть использованы для животноводства, организации фермерских хозяйств, заготовки сена, выпаса скота и в иных сельскохозяйственных целях.

Для удобства разработана информационная система, которая позволяет всем желающим получить земельный участок на Вологодчине, подать необходимую заявку дистанционно, с использованием сети Интернет без визита в уполномоченные органы. Единственное условие – заявитель должен быть зарегистрирован на портале госуслуг. Данная информационная система размещена на сайте GEKTAR35.RU.

Также правительство области предлагает вдвое увеличить размер подъемных для переселенцев, участвующих в программе "Вологодский гектар". Это почти 110 тысяч рублей на человека. Предложение будет вынесено на рассмотрение региональных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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