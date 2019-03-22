2019-03-22T15:00:33+03:00
Экономика

Силуанов: санкции не подорвали доверие западных инвесторов к российским активам

Министр финансов РФ прокомментировал размещение Россией рекордного займа еврооблигаций на $3 млрд и 750 млн евро
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр финансов РФ Антон СилуановМинистр финансов РФ Антон СилуановФото: Александр ГЛУЗ
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Санкции и враждебная риторика Запада не подорвали высокого уровня доверия западных инвесторов к проводимой Россией финансово-экономической политике. Таким образом первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал размещение Минфином РФ еврооблигаций на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% годовых.

«Состоявшееся вчера вечером размещение российских еврооблигаций - иллюстрация высокого уровня доверия западных инвесторов к проводимой нами финансово-экономической политике. Ни санкции, ни враждебная риторика Запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам», - сказал Силуанов.

По его словам, действия ведомства были продиктовано благоприятной рыночной конъюнктуры. «Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечений средств на внутреннем рынке капитала», - добавил он

В октябре прошлого года Силуанов заявил, что российская экономика научилась реагировать на ограничения и Россия начала развивать свою собственную промышленность, сельское хозяйство. По его словам, наша экономика стала менее зависима от цен на нефть, и менее зависима от санкционного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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