МВД предлагает не возбуждать дела о сбыте наркотиков без достоверных данных

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-22T15:17:58+03:00

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Министерство внутренних дел России предлагает запретить возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков и содержащих наркотические вещества растений, если нет достоверных данных, что подозреваемый пытался передать запрещенные вещества третьим лицам. Инициатива МВД размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов пояснительной записке к поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК).

«Установление лиц, сбывающих наркотики, должно осуществляться в ходе оперативно-разыскной деятельности, организованной с учетом всей полноты информации о ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков на обслуживаемой территории, не дожидаясь поручений следователей, по конкретным уголовным делам, не имеющим перспективы направления в суд. Изобличение таких лиц и изъятие у них наркотиков позволит привлечь их к уголовной ответственности», - говорится в подготовленном законопроекте.

В документе говорится о том, что в большинстве российских регионов складывается практика возбуждения «уголовных дел, не имеющих судебной перспективы из-за недостаточной доказательственной базы». В ведомстве считают, что такие действия приводят к «неэффективному применению мер процессуального характера по установлению обстоятельств совершения указанных преступлений и искажению статистических данных о результатах борьбы с преступностью».

Ранее сайт kp.ru рассказывал о проблеме вербовки подростков для торговли наркотиков. Тогда корреспондент «КП» попыталась устроиться на такую работу и оказалась в подпольной лаборатории по производству амфетамина.

ИСТОЧНИК KP.RU