2019-03-22T16:15:44+03:00
Политика

Медведев поручил Рогозину повысить эффективность программы по развитию космодромов

Российский премьер-министр указал на необходимость устранить проблемы в реализации ФПЦ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время совещания о финансово-экономическом состоянии госкорпорации "Роскосмос". Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время совещания о финансово-экономическом состоянии госкорпорации "Роскосмос". Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину принять меры по обеспечению повышения эффективности реализации в 2019 году программы «Развития космодромов на период 2017-2025», с которой возникло много проблем. Соответствующее поручение глава кабмина дал на заседании правительства, посвященного подведению итогов реализации ФЦП в 2018 году.

В документе, опубликованном на сайте правительства, указано на необходимость «отметить низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации».

«Госкорпорации "Роскосмос" принять меры по безусловному обеспечению повышения эффективности реализации в 2019 году указанной программы и до 30 марта 2019 года доложить в правительство Российской Федерации», - говорится в поручении Медведева.

Ранее Медведев заявил, что «Роскосмосу» «надо работать - меньше говорить и больше делать!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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