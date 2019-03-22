2019-03-22T16:23:03+03:00
Происшествия

Более 70 человек погибли при столкновении двух автобусов в Гане

Одно из транспортных средств почти полностью выгорело, другое - от удара оказалось в канаве [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Один из автобусов выгорел почти полностьюОдин из автобусов выгорел почти полностьюФото: скриншот с видео
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Более 70 человек погибли в результате столкновения двух автобусов в центральной части западноафриканского государства Гана.

Страшная авария произошла рано утром в пятницу, 22 марта, в пределах населенного пункта Амома Нкванта. Предполагается, что один из водителей мог задремать и выехать на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение. Причем в момент аварии в каждом из автобусов находилось примерно по 50 человек.

При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек.

В итоге следовавшее из Гару в Кумаси транспортное средство загорелось. Согласно данным портала Ghana Web, все пассажиры, вероятнее всего, погибли. Прибывшим на место спасателям потребовалось около 30 минут, чтобы окончательно погасить пламя. Второй же автобус после столкновения рухнул в канаву, из-за чего также погибли десятки человек.

Все выжившие уже доставлены в местные больницы. На месте ДТП продолжаются спасательные работы.

Сайт kp.ru писал о том, что еще одна серьезная авария произошла в эту пятницу в Москве. На одном из перекрестков столкнулись такси и грузовик. Последний от удара опрокинулся и буквально раздавил находящихся в легковушке людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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