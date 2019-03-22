2019-03-22T17:49:38+03:00
Политика

Самолет разведчик ВВС США был замечен к югу от берегов Крыма

Американский Boeing RC-135 вылетел с греческого флота Суда, который является одним из опорных пунктов ВМС НАТО в Восточном Средиземноморье
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135VСамолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135VФото: REUTERS
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Американский самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135 осуществил полет у берегов Крыма. Об этом сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar в своём Twitter-аккаунте.

По данным ресурса, утром 22 марта самолет ВВС США с бортовым номером 64-1484 взлетел с авиабазы греческого флота Суда, который является одним из опорных пунктов ВМС НАТО в Восточном Средиземноморье. Boeing направился в акваторию Черного моря. В 10:50 мск самолёт находился в воздушном пространстве Болгарии. Примерно в 14:30 — 15:30 мск самолёт он был замечен в Чёрном море к югу от берегов Крыма.

Накануне в четверг, 21 марта, министерство обороны России опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52. Данные авиадиспетчерских ресурсов говорят о том, что судно выполняло имитацию бомбардировки российского флота. Позже официальный представитель Военно-воздушных сил США в Европе и Африке Рене Питтмэн сообщила взаимодействие между самолетами ВВС США и ВКС России было «обычным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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