2019-03-22T18:00:14+03:00
Политика

Туск пригрозил британским депутатам свободными "местами в аду"

По мнению председателя Евросовета, многие политики слишком безответственно подошли к вопросу Brexit
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель Европейского совета Дональд ТускПредседатель Европейского совета Дональд ТускФото: REUTERS
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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в аду осталось еще очень много мест для тех британских парламентариев, которые безответственно подошли к вопросу проведения Brexit. Такая неоднозначная шутка прозвучала на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров ЕС с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Один из журналистов напомнил Туску о его более раннем высказывании касательно того, что в аду есть отдельное место для бездумно агитировавших за Brexit политиков, и поинтересовался - не расширился ли список возможных кандидатом на попадание в "котел".

"Согласно словам Папы Римского, ад все еще пуст, так что там есть еще очень много места", - ответил ему председатель Евросовета.

А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, предложил никому не отправляться в ад, а лучше заняться утверждением условий выхода Великобритании из ЕС, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее лидеры 27 европейских стран решили отсрочить Brexit до 22 мая при условии одобрения соответствующего соглашения уже на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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