Германия и Франция раскритиковали призыв Трампа признать Голаны частью Израиля

СЕГОДНЯ 18:18 2019-03-22T18:18:01+03:00

Власти европейских стран говорят о том, что подобные предложения противоречат нормам международного права

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Власти Германия и Франция негативно отнеслись к призыву президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля и заявили, что такая инициатива нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

В Бундестаге подчеркнули, что позиция ФРГ остается неизменной и соответствует резолюции Совбеза ООН от 1981 года, которая рассматривает Голаны частью Сирии, оккупированной Израилем.

«В этой резолюции аннексия была объявлена недействительной и юридически ничтожной. Международно-правовой статус региона остается прежним», — говорится в заявлении правительства Германии.

В Министерстве внутренних дел Франции также подчеркнули, что подобные предложения противоречат нормам международного права.

Напомним, со своим заявлением о необходимости признания Голанов территорий Израиля американский президент опубликовал в своем на своей странице в Twitter. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сразу же уже поблагодарил президента США за решение признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами, назвав высказывание американского президента «историческим шагом».

В Кремле также отметили опасность таких призывов, поскольку они могут серьезно дестабилизировать ситуацию в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU