"Новейшее" украинское оружие оказалось ржавым и некачественным

СЕГОДНЯ 18:34 2019-03-22T19:33:42+03:00

Российские силовики осмотрели задержанные бронекатера "Бердянск" и "Никополь" и не смогли сдержать смеха от увиденного [видео]

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"Новейшие" украинские боевые модули "Катран-М", которые в Киеве неоднократно называли своим "супероружием", на деле оказались устаревшими, ржавыми системами, собранными из некачественных материалов.

Такое открытие было сделано в ходе осмотра российскими силовиками бронекатеров "Бердянск" и Никополь". Именно их пограничники задержали после провокации в Керченском проливе, а после отбуксировали в ближайший порт.

Оказалось, что артиллерийские системы "Катран-М", которые в Киеве позиционируются как современное дистанционно-управляемое оружие, изготавливаемое исключительно из украинских комплектующих, на деле собраны на достаточно низком технологическом уровне. В ужасном состоянии находится как 30-мм орудие, так и спаренный пулемет. Вопросы вызывает не только яркая ржавчина, но и тряпичная изолента, которой модуль зачем-то обмотан, а также пластиковые крепления-поводки. Более того, для стабилизации ствола пушки при стрельбе моряки использовали самодельный балансир из листов стали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698836" frameborder="0"></iframe> Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими.

Газета "Известия" уточняет, что, судя по установленной на катере проржавевшей табличке, модули были изготовлены в мае 2016 года на заводе "Ленинская кузня". Тогда предприятие еще принадлежало президенту Украины Петру Порошенко, а сейчас вокруг него разразился огромный скандал.

Сайт kp.ru писал о том, что армию страны на протяжении нескольких лет снабжали подержанными запчастями по завышенным ценам, которые, вероятно, тайно закупались где-то в России.

ИСТОЧНИК KP.RU