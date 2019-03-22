2019-03-22T19:33:42+03:00
Политика

"Новейшее" украинское оружие оказалось ржавым и некачественным

Российские силовики осмотрели задержанные бронекатера "Бердянск" и "Никополь" и не смогли сдержать смеха от увиденного [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике КрымМалый бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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"Новейшие" украинские боевые модули "Катран-М", которые в Киеве неоднократно называли своим "супероружием", на деле оказались устаревшими, ржавыми системами, собранными из некачественных материалов.

Такое открытие было сделано в ходе осмотра российскими силовиками бронекатеров "Бердянск" и Никополь". Именно их пограничники задержали после провокации в Керченском проливе, а после отбуксировали в ближайший порт.

Оказалось, что артиллерийские системы "Катран-М", которые в Киеве позиционируются как современное дистанционно-управляемое оружие, изготавливаемое исключительно из украинских комплектующих, на деле собраны на достаточно низком технологическом уровне. В ужасном состоянии находится как 30-мм орудие, так и спаренный пулемет. Вопросы вызывает не только яркая ржавчина, но и тряпичная изолента, которой модуль зачем-то обмотан, а также пластиковые крепления-поводки. Более того, для стабилизации ствола пушки при стрельбе моряки использовали самодельный балансир из листов стали.

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими.

Газета "Известия" уточняет, что, судя по установленной на катере проржавевшей табличке, модули были изготовлены в мае 2016 года на заводе "Ленинская кузня". Тогда предприятие еще принадлежало президенту Украины Петру Порошенко, а сейчас вокруг него разразился огромный скандал.

Сайт kp.ru писал о том, что армию страны на протяжении нескольких лет снабжали подержанными запчастями по завышенным ценам, которые, вероятно, тайно закупались где-то в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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