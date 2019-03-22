2019-03-22T18:57:14+03:00
Происшествия

СК просит продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный суд рассмотрит соответствующее ходатайство во вторник, 26 марта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рауф АрашуковРауф АрашуковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Следственный комитет России просит продлить срок ареста временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, который обвиняется сразу в нескольких уголовных преступлениях. Соответствующее ходатайство уже поступило в распоряжение Басманного суда Москвы. Ожидается, что оно будет рассмотрено на следующей неделе, а именно во вторник, 26 марта.

"В суд поступило ходатайство следователя о продлении меры пресечения, оно будет рассмотрено 26 марта", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе суда.

Напомним, что Рауф Арашуков был задержан 30 января по обвинению в участии в преступной группировке, организации заказных убийств, давлении на свидетелей и многомиллиардных хищениях. В настоящий момент 32-летний мужчина содержится в одиночной камере СИЗО "Лефортово", а ранее Совфед еще и отстранил его от должности сенатора от Карачаево-Черкессии.

Сайт kp.ru писал о том, что защита Арашукова уже обжаловала такое решение.

Чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков.Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств. Вот так «киндер-сюрприз»!Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Задержание сенатора Рауфа Арашукова»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США готовят документ по признанию суверенитета Израиля над Голанами
Уровень одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года
Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших мнение о России в мире
Вооруженный ножом мужчина напал на священника в Монреале
В Череповце начинается строительство второго моста
США в очередной раз расширили санкции против Ирана
Сирия призвала ООН отреагировать на призыв Трампа признать Голаны территорией Израиля
В Кремле заявили, что Путин не планирует встречаться с Юрием Бойко
"Новейшее" украинское оружие оказалось ржавым и некачественным
Германия и Франция раскритиковали призыв Трампа признать Голаны частью Израиля
Туск пригрозил британским депутатам свободными "местами в аду"
В Госдуме прокомментировали обвинение СБУ в причастности к теракту в Харькове
Самолет разведчик ВВС США был замечен к югу от берегов Крыма
Рассылавший бомбы сторонник Трампа признал свою вину
В Госдуме прокомментировали предложение о штрафах за отказ обслуживать инвалидов
"Газпром" готов продлить контракт на транзит газа через Украину
Медведев принял Юрия Бойко и Виктора Медведчука в своей резиденции
Депутат Рады заявил о необходимости упразднить пост президента Украины
Председателем совета директоров "Росгеологии" стал Алексей Гордеев
Мосгорсуд рассмотрит дело норвежца, обвиняемого в шпионаже
Более 70 человек погибли при столкновении двух автобусов в Гане
Москва и Дамаск создадут крымско-сирийскую судоходную компанию
В Вашингтоне обнаружили очень странную рыбу
Медведев поручил Рогозину повысить эффективность программы по развитию космодромов
Зарубежные партнеры предложили российским властям открыть «крымское окно»
Си Цзиньпин поручил установить причины взрыва на химзаводе в Китае