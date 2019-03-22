СК просит продлить арест Рауфу Арашукову

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-22T18:57:14+03:00

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Следственный комитет России просит продлить срок ареста временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, который обвиняется сразу в нескольких уголовных преступлениях. Соответствующее ходатайство уже поступило в распоряжение Басманного суда Москвы. Ожидается, что оно будет рассмотрено на следующей неделе, а именно во вторник, 26 марта.

"В суд поступило ходатайство следователя о продлении меры пресечения, оно будет рассмотрено 26 марта", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе суда.

Напомним, что Рауф Арашуков был задержан 30 января по обвинению в участии в преступной группировке, организации заказных убийств, давлении на свидетелей и многомиллиардных хищениях. В настоящий момент 32-летний мужчина содержится в одиночной камере СИЗО "Лефортово", а ранее Совфед еще и отстранил его от должности сенатора от Карачаево-Черкессии.

Сайт kp.ru писал о том, что защита Арашукова уже обжаловала такое решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/689162" frameborder="0"></iframe> Чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков.Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств. Вот так «киндер-сюрприз»!Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU