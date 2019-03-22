Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших мнение о России в мире

СЕГОДНЯ 19:28 2019-03-22T19:28:37+03:00

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Журнал Forbes назвал 15 российских бизнесменов, которые смогли разрушить стереотипы и изменить восприятие России зарубежными странами. Все они построили бизнес с нуля и добились огромных успехов в своем деле.

Возглавляет рейтинг бывший совладелец Mail Group миллиардер Юрий Мильнер. Сейчас он управляет фондом DST Global - международной компанией, инвестирующей в интернет-проекты. Однако, это не мешает ему параллельно развивать науку. Вместе с Марком Цукербергом, Сергеем Брином, Присциллой Чан и Энн Вожицки он основал премию Breakthrough Prize размером $3 млн, которая присуждается ученым, совершившим открытия в области биологии, медицины, физики и математики.

Вторую строчку занял Сергей Галицкий, владелец сети супермаркетов "Магнит". Составители рейтинга отмечают, что в развитии бизнеса ему помогло то, что он не боялся делать ставку на провинцию и открывать магазины в небольших городках. Кроме того Галицкий настоящий фанат российского футбола. Сергею принадлежит клуб "Краснодар", для которого он не жалеет ни времени, ни средств.

На третьей ступени расположился миллиардер Павел Дуров. Ему россияне обязаны прежде всего социальной сетью Вконтакте. Но стоит вспомнить ещё одно творение Дурова - сервис Telegram, который насчитывает более 200 млн. активных пользователей.

Бизнесмены, изменившие представление о России в мире

ИСТОЧНИК KP.RU