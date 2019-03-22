2019-03-22T19:42:51+03:00
Политика

США готовят документ по признанию суверенитета Израиля над Голанами

По данным СМИ, соответствующее постановление может быть подписано уже на грядущей неделе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп призвал теперь признать суверенитет Израиля над спорной территорией - Голанскими высотамиТрамп призвал теперь признать суверенитет Израиля над спорной территорией - Голанскими высотамиФото: REUTERS
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Соединенные Штаты планируют официально признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами и уже даже приступили к подготовке соответствующего документа.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало, однако, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои осведомленные источники, постановление может быть подписано уже на грядущей неделе.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам президент США Дональд Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля, поскольку они имеют критическую и стратегическую важность. Так, по мнению американского лидера, претендующая на эти спорные территория Сирия может быть использована Ирана для последующего нападения на еврейское государство.

В Дамаске такую позицию Вашингтона уже раскритиковали и назвали ее подтверждением "слепого пристрастия США к сионистскому образованию".

ИСТОЧНИК KP.RU

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