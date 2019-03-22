Чубайс заявил, что создание "Роснано" полностью окупилось

СЕГОДНЯ 19:58 2019-03-22T20:02:59+03:00

С 2007 года компания вернула в бюджет государства более 132 млрд рублей

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Российская корпорация "Роснано" полностью покрыла затраты государства на свое создание. Такое заявление сделал руководитель предприятия Анатолий Чубайс.

Согласно его данным, начиная с 2007 года компания вернула в бюджет страны порядка 132,4 миллиарда рублей

"То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими", — сказал Чубайс в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он добавил, что затраты "Роснано" по направлению предприятий по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам на конец прошлого года составили 42,5 миллиарда рублей, а объем экспорта портфельных компаний корпораций - 68 миллиардов рублей. Ожидается, что эти показатели продолжал расти.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Чубайс доложил о возврате затраченных на корпорацию средств лично самому президенту РФ Владимиру Путину. Он также рассказал, что за время, в рамках "Роснано" было построено 97 заводов, на которых сегодня трудятся 39 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU