2019-03-22T20:02:59+03:00
Экономика

Чубайс заявил, что создание "Роснано" полностью окупилось

С 2007 года компания вернула в бюджет государства более 132 млрд рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Глава "Роснано" Анатолий ЧубайсГлава "Роснано" Анатолий ЧубайсФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Российская корпорация "Роснано" полностью покрыла затраты государства на свое создание. Такое заявление сделал руководитель предприятия Анатолий Чубайс.

Согласно его данным, начиная с 2007 года компания вернула в бюджет страны порядка 132,4 миллиарда рублей

"То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими", — сказал Чубайс в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он добавил, что затраты "Роснано" по направлению предприятий по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам на конец прошлого года составили 42,5 миллиарда рублей, а объем экспорта портфельных компаний корпораций - 68 миллиардов рублей. Ожидается, что эти показатели продолжал расти.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Чубайс доложил о возврате затраченных на корпорацию средств лично самому президенту РФ Владимиру Путину. Он также рассказал, что за время, в рамках "Роснано" было построено 97 заводов, на которых сегодня трудятся 39 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Германии задержали 11 исламистов, планировавших убийство "неверных"
США готовят документ по признанию суверенитета Израиля над Голанами
Уровень одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года
Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших мнение о России в мире
Вооруженный ножом мужчина напал на священника в Монреале
В Череповце начинается строительство второго моста
США в очередной раз расширили санкции против Ирана
Сирия призвала ООН отреагировать на призыв Трампа признать Голаны территорией Израиля
СК просит продлить арест Рауфу Арашукову
В Кремле заявили, что Путин не планирует встречаться с Юрием Бойко
"Новейшее" украинское оружие оказалось ржавым и некачественным
Германия и Франция раскритиковали призыв Трампа признать Голаны частью Израиля
Туск пригрозил британским депутатам свободными "местами в аду"
В Госдуме прокомментировали обвинение СБУ в причастности к теракту в Харькове
Самолет разведчик ВВС США был замечен к югу от берегов Крыма
Рассылавший бомбы сторонник Трампа признал свою вину
В Госдуме прокомментировали предложение о штрафах за отказ обслуживать инвалидов
"Газпром" готов продлить контракт на транзит газа через Украину
Медведев принял Юрия Бойко и Виктора Медведчука в своей резиденции
Депутат Рады заявил о необходимости упразднить пост президента Украины
Председателем совета директоров "Росгеологии" стал Алексей Гордеев
Мосгорсуд рассмотрит дело норвежца, обвиняемого в шпионаже
Более 70 человек погибли при столкновении двух автобусов в Гане
Москва и Дамаск создадут крымско-сирийскую судоходную компанию
В Вашингтоне обнаружили очень странную рыбу
Медведев поручил Рогозину повысить эффективность программы по развитию космодромов
Зарубежные партнеры предложили российским властям открыть «крымское окно»
Си Цзиньпин поручил установить причины взрыва на химзаводе в Китае