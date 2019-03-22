2019-03-22T21:15:05+03:00
Политика

Сверхскоростной и "Дерзкий": новый вертолет США впервые оторвался от земли

Во Флориде прошли испытания летательного аппарата, скорость и дальность полета которого вдвое превышают показатели других образцов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от землиСверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от землиФото: скриншот с видео
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На полигоне в Уэст-Палм-Бич штата Флорида прошли испытания новейшего американского боевого вертолета поколения DEFIANT ("Дерзкий"), который был разработан опытными конструкторами сразу нескольких компаний - Boeing, Sikorsky и Lockheed Martin. Летательный аппарат впервые оторвался от земли на несколько метров и совершил простейшие повороты.

"Благодаря своим эксплуатационным качествам, скорости и маневренности вертолет DEFIANT по-настоящему изменит правила игры на поле боя. Мы ждем возможности продемонстрировать замечательные качества этого образца воздушной техники Вооруженным силам США", - сказал вице-президент дочернего предприятия Boeing Vertical Lift Дэвид Куперсмит, слова которого приводятся на сайте корпорации.

Стоит отметить, что данный вертолет является прообразом для следующих аппаратов данного типа. У новой машины сразу два несущих коаксиальных винта и уникальная конструкция хвостовой части, что позволяет развивать скорость и достигать дальности полета почти вдвое превышающие показатели других образцов.

Ожидается, что серийный выпуск вертолетов на базе "Дерзкого" и их последующий ввод в эксплуатацию придется начало 2030-х.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия и Китай, тем временем, собираются разработать тяжелый вертолет нового поколения. Его грузоподъемность составит примерно 15 тонн. При этом машина будет мощнее, чем американский Sikorsky.

ИСТОЧНИК KP.RU

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