2019-03-22T21:29:42+03:00
Политика

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию

Президент России отметит "блистательное мастерство" спортсменки и пожелал ей покорения новых вершин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российская фигуристка Алина ЗагитоваРоссийская фигуристка Алина ЗагитоваФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую фигуристку 16-летнюю Алину Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Глава государства указал на то, что "впечатляющая коллекция наград" спортсменки впервые пополнилась "золотом" данного международного соревнования и пожелал ей удачи в покорении новых вершин. По мнению президента, с таким умением настроиться на результат, силой духа и характера Алине Загитовой будут по плечу даже самые сложные и амбициозные вызовы.

"Вы выиграли красиво, технично, уверенно. Откатали всю программу на одном дыхании, покорили своим блистательным мастерством миллионы болельщиков и зрителей. Такие триумфальные свершения создают спортивную славу нашей страны. Молодец!", - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

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Сайт kp.ru писал о том, что на этом чемпионате мира наши фигуристки снова отличились - взяли не только первое место, но третье. Бронзовой призеркой стала 19-летняя Евгений Медведева, которая лишь немного уступила представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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