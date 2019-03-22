2019-03-22T22:06:14+03:00
Общество

Элитные пассажиры "Аэрофлота" смогут провозить багаж бесплатно даже по безбагажному тарифу

Количеств доступных мест будет зависеть от уровня участника бонусной программы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Количество мест багажа будет зависеть от статуса участникаКоличество мест багажа будет зависеть от статуса участникаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Высокостатусные участники бонусной программы "Аэрофлота" смогут абсолютно бесплатно проводить свой багаж даже при покупке билетов, в которых его провоз должен оплачиваться отдельно. Специально для этого компанией был разработан тариф "Лайт".

В пресс-службе перевозчика уточнили, что количество доступных мест будет зависеть от статуса участника в программе "Аэрофлот бонус". Так, например, для обладателей "серебряных" и "золотых" карт, а также участников FFP SkyTeam уровней Elite Plus и Elite предусмотрено одно багажное отделение, а "платиновые" пассажиры могут занять сразу два места.

Нововведение окажется особенно полезным при том, что со 2 апреля "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" вводят безбагажные тарифы, предусматривающие провоз только одного места ручной клади и не включающие норму бесплатного провоза багажа.

В случае с "дочкой" такой тариф заработает на всех среднемагистральных направлениях. "Аэрофлот" же введет "Лайт" сначала только на рейсах в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер и Дрезден) и Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона). При этом тариф "Бюджет" на этих рейсах будет отменен.

Сайт kp.ru писал о том, что лишь в 2018 году группа компаний "Аэрофлот", в которую входят также "Россия", "Победа" и "Аврора", перевезла в общей сложности 55,7 миллиона пассажиров, а к 2023 году этот показатель планируется удвоить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рогозин заявил, что "Сармат" способна "разорвать в клочья" любую ПРО
Трамп приказал отменить дополнительные санкции против КНДР
Генсек Совета Европы указал на важность сохранения членства России
США объявили о полном уничтожении "халифата" ИГ* в Сирии
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию
Сверхскоростной и "Дерзкий": новый вертолет США впервые оторвался от земли
СБУ даст правовую оценку визиту украинских политиков в Россию
Появилось видео крушения перегруженного парома в Ираке
Дидье Дешам назвал своего преемника на пост главного тренера сборной Франции
В ООН заявили о неизменности статуса Голанских высот
В Германии задержали 11 исламистов, планировавших убийство "неверных"
Чубайс заявил, что создание "Роснано" полностью окупилось
США готовят документ по признанию суверенитета Израиля над Голанами
Уровень одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года
Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших мнение о России в мире
Вооруженный ножом мужчина напал на священника в Монреале
В Череповце начинается строительство второго моста
США в очередной раз расширили санкции против Ирана
Сирия призвала ООН отреагировать на призыв Трампа признать Голаны территорией Израиля