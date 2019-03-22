Элитные пассажиры "Аэрофлота" смогут провозить багаж бесплатно даже по безбагажному тарифу

СЕГОДНЯ 22:06 2019-03-22T22:06:14+03:00

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Высокостатусные участники бонусной программы "Аэрофлота" смогут абсолютно бесплатно проводить свой багаж даже при покупке билетов, в которых его провоз должен оплачиваться отдельно. Специально для этого компанией был разработан тариф "Лайт".

В пресс-службе перевозчика уточнили, что количество доступных мест будет зависеть от статуса участника в программе "Аэрофлот бонус". Так, например, для обладателей "серебряных" и "золотых" карт, а также участников FFP SkyTeam уровней Elite Plus и Elite предусмотрено одно багажное отделение, а "платиновые" пассажиры могут занять сразу два места.

Нововведение окажется особенно полезным при том, что со 2 апреля "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" вводят безбагажные тарифы, предусматривающие провоз только одного места ручной клади и не включающие норму бесплатного провоза багажа.

В случае с "дочкой" такой тариф заработает на всех среднемагистральных направлениях. "Аэрофлот" же введет "Лайт" сначала только на рейсах в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер и Дрезден) и Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона). При этом тариф "Бюджет" на этих рейсах будет отменен.

Сайт kp.ru писал о том, что лишь в 2018 году группа компаний "Аэрофлот", в которую входят также "Россия", "Победа" и "Аврора", перевезла в общей сложности 55,7 миллиона пассажиров, а к 2023 году этот показатель планируется удвоить.

ИСТОЧНИК KP.RU