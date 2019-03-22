2019-03-22T22:23:28+03:00
Политика

Трамп приказал отменить дополнительные санкции против КНДР

Речь идет об ограничительных мерах, о введении которых накануне объявил Минфин США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился отменить дополнительные санкции, которые должны были быть введены в отношении КНДР в самое ближайшее время. О таком своем поступке поведал сам глава государства.

"Сегодня министерством финансов США было объявлено, что к уже существующим санкциям в отношении КНДР будут добавлены дополнительные крупномасштабные санкции. Я отдал приказ об отмене этих дополнительных санкций", - написал президент на своей странице в Twitter.

Между тем, что именно представляли собой эти ограничительные меры до сих пор неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале марта в Вашингтоне действительного сообщали о намерении ужесточить уже существующие санкции в случае, если Пхеньян откажется от полной денуклеаризации, однако американцы собирались сначала понаблюдать за действиями северокорейцев.

Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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