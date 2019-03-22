Трамп приказал отменить дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился отменить дополнительные санкции, которые должны были быть введены в отношении КНДР в самое ближайшее время. О таком своем поступке поведал сам глава государства.
"Сегодня министерством финансов США было объявлено, что к уже существующим санкциям в отношении КНДР будут добавлены дополнительные крупномасштабные санкции. Я отдал приказ об отмене этих дополнительных санкций", - написал президент на своей странице в Twitter.
Между тем, что именно представляли собой эти ограничительные меры до сих пор неизвестно.
Сайт kp.ru писал о том, что в начале марта в Вашингтоне действительного сообщали о намерении ужесточить уже существующие санкции в случае, если Пхеньян откажется от полной денуклеаризации, однако американцы собирались сначала понаблюдать за действиями северокорейцев.
Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.
ИСТОЧНИК KP.RU
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