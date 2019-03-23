Внуков маршалов Баграмяна и Конева возмутила шутка Comedy Woman на ТНТ

СЕГОДНЯ 02:34 2019-03-23T03:07:16+03:00

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Еще одна шутка бывшей участницы Comedy Woman Наталии Медведевой вызвала возмущение потомков советских воинов, победивших в Великой Отечественной войне. Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили подать на телеканал ТНТ иск в Следственный комитет России.

Поводом для такой реакции послужил один из номеров актрисы, в котором Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым. Внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич считает, что это выступление оскорбляет память всех советских солдат, героев Великой Отечественной войны.

«Сценарист, который писал этот текст для актеров, он сам не владеет ситуацией, потому что могила наркома Ежова находится не в Кремлевской стене, а на Донском кладбище, где он был в свое время расстрелян. А те попытки повлиять и приписать попытки того, чего не было оставим это на совести авторов сценария», — рассказал Иван Сергеевич телеканалу «360°».

Он добавил, что Фонд памяти полководцев Победы, объединяющий более 60 семей командующих армией во время войны, старается бороться с дискредитацией участвовавших в боях с фашистами военных, и теперь его участники намерены обратиться СКР, чтобы там приняли меры к каналу ТНТ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее разгорелся громкий скандал из-за шутки Наталии Медведевой о «замерзшем духе» легендарного генерала Красной Армии Карбышева, которого в немецком концлагере Маутхаузен на 40-градусном морозе обливали холодной водой. Внук зверски замученного фашистами Героя Советского Союза подал заявление в Следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU