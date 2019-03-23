2019-03-23T05:56:28+03:00
Политика

Россия с Китаем могут помочь США в переговорах с талибами*

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Вторая межафганская конференция пройдет в Дохе с 14 по 15 апреляВторая межафганская конференция пройдет в Дохе с 14 по 15 апреляФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Россия и Китай готовы помочь американцам в переговорах с талибами*, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Напомним, как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты намерены заключить с «Талибаном»* мирное соглашение до запланированных на 20 июля выборов президента Афганистана.

«Мы готовы оказать то содействие США, которое в пределах наших возможностей. Китайские коллеги так же настроены», - сказал журналистам Замир Кабулов.

Он пояснил, что и Москва, и Пекин «однозначно заинтересованы в скорейшем успехе переговоров США с движением талибов*, пять раундов которых прошли в Дохе, потому что это ключевой момент для дальнейшего продвижения к устойчивому миру в Афганистане», передает РИА Новости.

Кроме того, Замир Кабулов сообщил, что вторая межафганская конференция пройдет в Дохе с 14 по 15 апреля.

*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД Венесуэлы: Американские санкции против банка BANDES затронут почти 24 млн клиентов
В новозеландском Крайстчерче после теракта вновь открылись мечети
В Китае загорелся туристический автобус, погибли 26 человек
Крупный пожар на юго-западе Москвы потушили, никто не пострадал
Россия с Китаем могут помочь США в переговорах с талибами*
Зеленский рассказал, когда Крым «вернется» в состав Украины
Внуков маршалов Баграмяна и Конева возмутила шутка Comedy Woman на ТНТ
Порошенко абсолютно уверен в своей победе на президентских выборах
Терезу Мэй не позвали на общий ужин лидеров ЕС в Брюсселе
Глава Минюста США изучает доклад Мюллера по «делу России»
Скворцова: Более 40% смертей в России можно предотвратить
США «наказали» Венесуэлу за арест оппозиционера санкциями против банка BANDES
МИД России встревожен планами США испытать ракету SM-3 Block на перехват МБР
Аэропорт Франкфурта-на-Майне возобновил работу после инцидента с дроном