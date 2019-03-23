Россия с Китаем могут помочь США в переговорах с талибами*
Россия и Китай готовы помочь американцам в переговорах с талибами*, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Напомним, как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты намерены заключить с «Талибаном»* мирное соглашение до запланированных на 20 июля выборов президента Афганистана.
«Мы готовы оказать то содействие США, которое в пределах наших возможностей. Китайские коллеги так же настроены», - сказал журналистам Замир Кабулов.
Он пояснил, что и Москва, и Пекин «однозначно заинтересованы в скорейшем успехе переговоров США с движением талибов*, пять раундов которых прошли в Дохе, потому что это ключевой момент для дальнейшего продвижения к устойчивому миру в Афганистане», передает РИА Новости.
Кроме того, Замир Кабулов сообщил, что вторая межафганская конференция пройдет в Дохе с 14 по 15 апреля.
*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.
ИСТОЧНИК KP.RU