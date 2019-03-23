Крупный пожар на юго-западе Москвы потушили, никто не пострадал

СЕГОДНЯ 04:18 2019-03-23T04:29:11+03:00

Сообщение о пожаре поступило после полуночи Фото: из архива ГУ МЧС России.

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В ночь на субботу, 23 марта, на проспекте 60-летия Октября в Москве вспыхнул пожар, горело одноэтажное металлическое складское здание. К этому часу огонь уже удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В сообщении уточняется, что сообщение о возгорании по адресу: проспект 60-летия Октября, дом 11 Б, поступило на пульт дежурного в 00.51, пожарные тут же выехали на место происшествия.

«Принятыми мерами в 01 час 56 минут пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. С огнем боролись 76 человек личного состава, было задействовано 19 единиц техники.

К слову, как писал сайт kp.ru, недавно пожар вспыхнул в здании склада музея на улице Первой Магистральной в Москве. Помещение, в котором хранились экспонаты почти полностью выгорело. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU