В новозеландском Крайстчерче после теракта вновь открылись мечети
В субботу, 23 марта, стало известно, что обе подвергшиеся атаке террористов мечети в новозеландском городе Крайстчерч снова открыты для верующих. Кроме того, сокращены установленные после нападения полицейские кордоны и полностью разблокированы дороги в окрестностях.
«Сегодня полиция окончательно передала местной общине мечети Ан-Нур и Линвуд. Вооруженное полицейское присутствие, однако, будет сохранено в обеих мечетях, как и в мечетях по всей Новой Зеландии», - сообщили местные правоохранители на своем официальном сайте.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта террористы открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.
Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее «одним из самых мрачных дней» в истории страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU