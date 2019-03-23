В новозеландском Крайстчерче после теракта вновь открылись мечети

СЕГОДНЯ 05:39 2019-03-23T06:04:44+03:00

В мусульманских храмах теперь по всей стране дежурят вооруженные полицейские

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В субботу, 23 марта, стало известно, что обе подвергшиеся атаке террористов мечети в новозеландском городе Крайстчерч снова открыты для верующих. Кроме того, сокращены установленные после нападения полицейские кордоны и полностью разблокированы дороги в окрестностях.

«Сегодня полиция окончательно передала местной общине мечети Ан-Нур и Линвуд. Вооруженное полицейское присутствие, однако, будет сохранено в обеих мечетях, как и в мечетях по всей Новой Зеландии», - сообщили местные правоохранители на своем официальном сайте.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта террористы открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697325" frameborder="0"></iframe> Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее «одним из самых мрачных дней» в истории страны.

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Чтобы привлечь к себе больше внимания террористы вели прямую трансляцию из мечети во время расстрела ни в чем неповинных людей. Сейчас это видео заблокировано, полиция просит воздержаться от его распространения (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU