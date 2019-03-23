2019-03-23T06:39:43+03:00
Политика

МИД Венесуэлы: Американские санкции против банка BANDES затронут почти 24 млн клиентов

США ввели новые санкции из-за ареста секретаря Гуаидо – адвоката Марреро
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США ввели санкции против банка BANDESСША ввели санкции против банка BANDESФото: REUTERS
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Новые американские санкции, которые Минфин США ввел в пятницу, 22 марта, против Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его дочерних организаций, негативно отразятся на без малого 24 миллионах клиентов.

«Эта незаконная принудительная мера затрагивает более 23 950 280 клиентов (частных лиц, а также государственных и частных компаний) в пределах Венесуэлы», - говорится в официальном заявлении МИД Боливарианской республики.

Отмечается, что венесуэльское правительство осуждает «односторонние, принудительные, произвольные и незаконные» шаги администрации Дональда Трампа, которые «оказывают влияние на Банк экономического и социального развития Венесуэлы и четыре важных венесуэльских финансовых учреждения».

«Народ и правительство Боливарианской Республики будут и впредь твердо защищать свою независимость и политический, экономический и культурный суверенитет», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Вашингтон ввел санкции против банка BANDES и четырех его «дочек» из-за ареста секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо – обвиняемого в терроризме адвоката Роберто Марреро.

Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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