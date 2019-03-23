МИД Венесуэлы: Американские санкции против банка BANDES затронут почти 24 млн клиентов
Новые американские санкции, которые Минфин США ввел в пятницу, 22 марта, против Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его дочерних организаций, негативно отразятся на без малого 24 миллионах клиентов.
«Эта незаконная принудительная мера затрагивает более 23 950 280 клиентов (частных лиц, а также государственных и частных компаний) в пределах Венесуэлы», - говорится в официальном заявлении МИД Боливарианской республики.
Отмечается, что венесуэльское правительство осуждает «односторонние, принудительные, произвольные и незаконные» шаги администрации Дональда Трампа, которые «оказывают влияние на Банк экономического и социального развития Венесуэлы и четыре важных венесуэльских финансовых учреждения».
«Народ и правительство Боливарианской Республики будут и впредь твердо защищать свою независимость и политический, экономический и культурный суверенитет», - цитирует заявление ведомства ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Вашингтон ввел санкции против банка BANDES и четырех его «дочек» из-за ареста секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо – обвиняемого в терроризме адвоката Роберто Марреро.
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ИСТОЧНИК KP.RU