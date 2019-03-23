2019-03-23T14:58:40+03:00
В мире

Самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по авиабазе мятежников

Сведений о жертвах и пострадавших в результате авианалета пока нет
Александр ДЖУМАЕВ
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Противостояние между хуситами и сторонниками правительства ведется в Йемене с 2014 года.Противостояние между хуситами и сторонниками правительства ведется в Йемене с 2014 года.Фото: REUTERS
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Самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции совершили несколько воздушных налетов на позиции сторонников движения "Ансар Аллах" (хуситов) в Йемене. Одной из целей авиаудара стала авиабаза Ад-Дайлами.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, в настоящий момент авиаудары по позициям хуситов продолжаются. О жертвах и пострадавших в результате бомбардировок сведений пока нет.

Противостояние между хуситами и сторонниками правительства ведется в Йемене с 2014 года. С 2015 года в конфликте на стороне правительства принимают участие вооруженные силы стран коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

В течение конфликта хуситы и представители правительства неоднократно пытались договориться о деэскалации конфликта. Ранее сайт kp.ru сообщал о договоренности о передислокации войск, достигнутой в феврале этого года в ходе переговоров

ИСТОЧНИК KP.RU

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