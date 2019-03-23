Сборная России опротестовала дисквалификацию лыжницы Юлии Белоруковой

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-23T08:38:52+03:00

В ходе спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира Белорукова заняла шестое место в четвертьфинале, после чего была дисквалифицирована Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сборная России по лыжным гонкам опротестовала дисквалификацию Юлии Белоруковой за неспортивное поведение во время финального этапа Кубка мира в канадском Квебеке. Об этом заявил главный тренер российской команды Маркус Крамер.

В ходе спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира Белорукова заняла шестое место в четвертьфинале, не попав в следующую стадию, после чего была дисквалифицирована. Причиной этому стало то, что во время гонки россиянка ударила палкой спортсменку из Швеции Фриду Карлссон.

"Только что разговаривал с жюри, я смотрел видео несколько раз. Юлия попыталась обогнать Фриду, но та помешала ей и два раза ткнула ее палкой в лицо, из-за чего Белорукова разозлилась. Она поступила неправильно, но я ее понимаю. Дисквалификация Белоруковой была несправедливой", - приводит шведское издание Expressen слова Крамера.

Победителем гонки в Квебеке стала лыжница из Швеции Стина Нильссон. Второе и третье места в соревновании заняли ее соотечественницы Майя Далквист и Юнна Судлинг.

ИСТОЧНИК KP.RU