Генсек НАТО заявил о скором начале постройки в Польше объекта для хранения военной техники США

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-23T09:45:45+03:00

По словам Йенса Столтенберга, строительство начнется летом этого года и продлится около двух лет

Изменить размер текста: A A

НАТО планирует возвести в польском Повизде объект для хранения американской военной техники. Об этом в интервью изданию Wall Street Journal заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, на объекте будут храниться бронированные машины, боеприпасы, а также другие виды вооружения. Строительство начнется этим летом и продлится около двух лет; его стоимость составит порядка 260 млн долларов США.

"Это показывает, как близко мы работаем с США", - заявил Столтенберг. Генсек альянса также отметил, что строительство объекта необходимо для "укрепления присутствия США в Польше".

Предполагается, что всего подобных объектов будет пять. Помимо строящегося объекта в Польше, они будут располагаться в Германии, Бельгии и Нидерландах. Говоря об инфраструктурных проектах, Столтенберг добавил, что к 2021 году будет реализовано 250 проектов с целью модернизации транспортной инфраструктуры альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU