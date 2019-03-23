2019-03-23T10:34:40+03:00
В мире

Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы страны в Нур-Султан

Ранее законопроект был одобрен парламентом страны и депутатами горсовета Астаны
Александр ДЖУМАЕВ
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Инициатива о переименовании Астаны в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, ушедшего во вторник в отставку после 29-летнего руководства страной, принадлежит новому главе государства Касым-Жомарту ТокаевуИнициатива о переименовании Астаны в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, ушедшего во вторник в отставку после 29-летнего руководства страной, принадлежит новому главе государства Касым-Жомарту ТокаевуФото: REUTERS
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны Астаны в Нур-Султан. Об этом в субботу сообщает пресс-служба главы государства.

"Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - говорится в тексте заявления. Стоит отметить, что президентский указ вступает в силу со дня его первого официального опубликования.

Инициатива о переименовании Астаны в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, ушедшего во вторник в отставку после 29-летнего руководства страной, принадлежит новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

В среду проект переименования города был одобрен депутатами маслихата (городского совета) Астаны и парламентом Казахстана; стоит отметить, что в тот же день Токаев принял присягу президента. Он будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов в 2020 году.

Президент Казахстана ушёл в отставку.Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Это рекорд по нахождению во власти среди постсоветских стран

ИСТОЧНИК KP.RU

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