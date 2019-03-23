Губернатор одной из провинций Афганистана получил ранения в результате взрывов на стадионе

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-23T11:01:38+03:00

Жертвами теракта стали от 3 до 7 человек, более 10 получили ранения Фото: REUTERS

Жертвами теракта стали от трех до семи человек

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Губернатор афганской провинции Гильменд получил ранения в результате двух взрывов на стадионе в столице провинции городе Лашкаргах. Жертвами теракта стали от 3 до 7 человек, более 10 получили ранения.

Как сообщает телеканал Ariana News, среди пострадавших в результате взрыва есть несколько местных чиновников. В частности, ранения получили начальник департамента информации и культуры, руководитель и заместитель главы совета провинции, а также военный чиновник.

Ответственность за взрывы на себя пока не взяла ни одна группировка. Стоит отметить, что теракт произошел во время празднования национального Дня фермера.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крупном теракте в столице Афганистана. В декабре прошлого года результате нападения боевиков на комплекс правительственных зданий в Кабуле погибли 43 человека, а еще 10 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU