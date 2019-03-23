Губернатор одной из провинций Афганистана получил ранения в результате взрывов на стадионе
Губернатор афганской провинции Гильменд получил ранения в результате двух взрывов на стадионе в столице провинции городе Лашкаргах. Жертвами теракта стали от 3 до 7 человек, более 10 получили ранения.
Как сообщает телеканал Ariana News, среди пострадавших в результате взрыва есть несколько местных чиновников. В частности, ранения получили начальник департамента информации и культуры, руководитель и заместитель главы совета провинции, а также военный чиновник.
Ответственность за взрывы на себя пока не взяла ни одна группировка. Стоит отметить, что теракт произошел во время празднования национального Дня фермера.
Ранее сайт kp.ru сообщал о крупном теракте в столице Афганистана. В декабре прошлого года результате нападения боевиков на комплекс правительственных зданий в Кабуле погибли 43 человека, а еще 10 получили ранения.
ИСТОЧНИК KP.RU