МИД Венесуэлы призвал Трампа и Пенса уйти в отставку "ради будущего всего человечества"

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-23T11:32:13+03:00

Глава ведомства выступил с призывом к американским лидерам в ответ на аналогичную просьбу к президенту Венесуэлы со стороны вице-президента США

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Глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти с занимаемых должностей ради будущего всего человечества.

«Срочно. Ради будущего всего человечества Дональд Трамп, Майк Пенс и компания должны уйти», - написал он в «Твиттере».

Ранее американский вице-президент Майк Пенс обратился к президенту Венесуэлы и призвал его уйти со своего поста ради будущего страны.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января, как ранее писал сайт kp.ru, объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Однако армия осталась на стороне законного президента Николаса Мадуро. При этом Хуан Гуайдо уже не раз говорил о необходимости поддержки со стороны военных для смены власти в стране. При этом лидер венесуэльской оппозиции выражал уверенность в том, что Мадуро потерпит поражение, если решит применить силу против своих политических противников.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU