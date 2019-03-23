В Киеве предложили учредить День памяти жертв "войны России и Украины"

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-23T11:35:53+03:00

На Украине в скором времени может появиться день памяти погибших "защитников-участников российско-украинской войны" Фото: REUTERS

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На Украине в скором времени может появиться день памяти погибших "защитников-участников российско-украинской войны". Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

По словам заместителя главы министерства Оксаны Гаврилюк, конкретная дата будет выбрана членами семей погибших украинских военнослужащих. С этой целью в разных регионах страны будет проведено анкетирование, данные которого будут рассмотрены властями.

Военная операция Киева в Донбассе продолжается с 2014 года. Украинская сторона считает виновной в сложившейся ситуации Россию, которая ранее была признана Киевом "страной-агрессором". В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что Россия не имеет отношения к войне на востоке Украины; по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, причиной кризиса является нахождение у власти на Украине "партии войны".

ИСТОЧНИК KP.RU