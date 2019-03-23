Власти Франции запретили проведение манифестаций на Елисейских полях

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-23T12:17:33+03:00

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Власти Франции запретили проводить акции протеста на Елисейских полях в Париже и в центре ряда крупных городов страны. МВД Пятой Республики, в свою очередь, заявило об усилении мер безопасности; к охране ряда объектов будут привлечены военные.

"Дидье Лальман, префект полиции, вынес сегодня постановление, запрещающее в субботу, 23 марта, любое собрание людей, относящих себя к этому движению ["желтых жилетов"] на улице Елисейские Поля и в периметре, включающем президентскую резиденцию и Национальное собрание", - заявили в пресс-службе полиции Парижа. Аналогичные ограничения были введены властями в Бордо, Меце и Марселе.

Стоит отметить, что Дидье Лальман был назначен на должность главы полиции французской столицы на прошлой неделе после ожесточенных протестов "желтых жилетов". Глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал нового главу парижской полиции к "нулевой толерантности" в отношении протестующих.

В охране общественного порядка будут участвовать и военнослужащие, патрулирующие улицы Парижа с 2015 года в рамках операции Sentinelle. Как заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, солдаты не будут участвовать в разгоне манифестаций и вступать в контакт с протестующими.

Говоря о действиях французских силовиков, эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова заявила, что власти Франции таким образом демонстрируют свою слабость. "Жёлтые жилеты" Елисейский дворец считает сейчас самой главной опасностью. Макрон их боится, но ничего с ними не может сделать", - заявила Платонова в интервью телеканалу RT. По ее словам, протесты будут продолжаться, а "общенациональные дебаты", о проведении которых было заявлено президентом Франции Эмманэлем Макроном, воспринимать всерьез не приходится.

Протесты "желтых жилетов", в разное время выдвигавших различные требования, связанные с экономической и социальной сферами, продолжаются с ноября прошлого года. Согласно данным опроса, проведенного центром Odoxa, манифестантов поддерживают примерно 55% жителей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU