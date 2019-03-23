Медведев установил сроки для обновления Кодекса РФ об административных правонарушениях

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-23T12:37:00+03:00

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Целью данного преобразования должны стать активизация правового регулирования в области административной ответственности, а также его систематизация. Ответственность за выполнение данного поручения возложена на Министерстве юстиции и Минэкономразвитии РФ с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций. Координацией работы поручено заниматься вице-премьеру Константину Чуйченко, что следует из опубликованного на сайте правительства поручения.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов выступил за изменения действующей редакции КоАП РФ. По его словам, такие преобразования уже назрели из-за большого количества поправок, которые вносятся в него.

ИСТОЧНИК KP.RU