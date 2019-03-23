Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского об условии возврата Крыма Украине

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-23T12:39:50+03:00

По словам Руслана Бальбека, кандидат в президенты Украины "снял с себя обязанности по возвращению полуострова Украине"

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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского об условии возвращения Крыма в состав Украины является попыткой "снять с себя обязанности".

"Зеленский заранее снял с себя обязанности по «возвращению» полуострова Украине. Фраза «Когда сменится власть в России» — это ни к чему не обязывающий ход", - заявил Бальбек в интервью телеканалу RT. Депутат также отметил, что на сегодняшний день обязательным условием для украинских политиков является "рассказать, как вернуть Крым".

"Одни ломают копья, другие с надеждой смотрят на Запад, и только Зеленский завуалированно сказал: «Дорогие украинцы, не дождётесь", - отметил Бальбек.

Ранее кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский рассказал об условиях возвращения Крыма Украине. По его словам, полуостров станет частью Украины в случае смены власти в России.

ИСТОЧНИК KP.RU