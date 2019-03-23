2019-03-23T12:56:39+03:00
Общество

На Бали за контрабанду орангутана задержан россиян

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет
Марина ВЕНЦОВА
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На Бали за контрабанду орангутана задержан россиянНа Бали за контрабанду орангутана задержан россиянФото: REUTERS
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Сотрудники правоохранительных органов задержали на острове Бали в Индонезии гражданина РФ, который пытался незаконно вывести двухлетнего орангутана.

Согласно имеющейся информации, 27-летнего Андрея Жесткова задержали во время досмотра багажа в аэропорту, где и было обнаружено животное. Орангутана сотрудники местной полиции нашли усыпленным при помощи снотворного, которое также было обнаружено у россиянина. При этом Жестков утверждает, что животное ему подарил приятель.

За подобное преступление, в соответствии с законодательством Индонезии, предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет, а также штраф в размере до $7 тысяч.

Официальный представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин заявил, что "российские дипломаты получили соответствующее уведомление о случившемся, в настоящее время заведующий консульским отделом разбирается в инциденте", передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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