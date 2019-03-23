2019-03-23T13:36:01+03:00
Политика

Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов президента

Дипломаты стран "Большой семерки" призвали правоохранительные органы Украины принять меры для того, чтобы не допустить насильственных действий со стороны «экстремистских групп»
Марина ВЕНЦОВА
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МВД Украины предупредили о возможном срыве выборов президентаМВД Украины предупредили о возможном срыве выборов президентаФото: REUTERS
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков получил письмо от послов стран G7, в котором они его предупредили об угрозе срыва выборов президента страны, которые намечены на 31 марта. В частности, документ поступил он дипломатов из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании.

В данном письме, датированном 15 марта, послы призвали МВД принять меры «против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать предстоящее голосование и узурпировать украинскую национальную полицию», сообщает «Радио Свобода».

Аваков, со своей стороны, факт получения письма от дипломатов подтвердил. "Да, письмо, в котором они просят о обеспечения честной процедуры голосования и недопущения срыва выбором радикалами. Так же написали, что ценят усилия и позицию МВД по этому вопросу", - подчеркнул глава ведомства.

В последнее время практически все поездки лидера Незалежной по регионам сопровождаются митингами националистов, а также столкновениями их с полицией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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